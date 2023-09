Il a fallu jouer des coudes pour pouvoir approcher la nouvelle grande routière électrique ID.7 sur le stand Volkswagen du salon de Munich tant le modèle suscite intérêt et interrogations. Oui, grande routière : car celle berline cinq portes, avec 4,96 mètres de long, se rapproche davantage de la Tesla Model S (5,02 mètres) que de la Model 3 (4,69 mètres). Ceci dit, elle se verra concurrencer par des modèles asiatiques un peu moins encombrants mais aux caractéristiques techniques voisines, en l'occurrence la coréenne Hyundai Ioniq 6 (4,85 m) et la très récente chinoise BYD Seal (4,80 m).

dailymotion En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) - Volkswagen ID.7 : cernée par le public !

Le profil élancé de l'auto plaît, à en croire les yeux ébahis des badauds qui gravitent autour du modèle gris en exposition, de même que l'intérieur. Il faut dire que l'ID.7 met son gabarit au profit des passagers et des bagages. À l'arrière, l'espace est royal au niveau des jambes et correct au-dessus de la tête malgré le pavillon plongeant. Par ailleurs, on profite d'une banquette confortable et idéalement creusée au niveau des places latérales. Mieux, le coffre propose une contenance de 532 litres, soit supérieure à ceux des Ioniq 6 et BYD Seal, qui eux culminent à 400 litres environ.

La planche de bord en revanche, fait moins l'unanimité, à en croire les nombreuses questions que posent les visiteurs aux hôtes et hôtesses présentes : bien que réactif au toucher, le grand écran central de 15'' manque effectivement de simplicité. Et il n'est pas rare, en le manipulant, de dérégler la température souhaitée ou le volume audio sur le petit pavé tactile situé juste en dessous. Les commandes tactiles du volant également, se montrent trop sensibles. Enfin, l'instrumentation numérique trop petite paraît indigne d'une auto de ce calibre.

Heureusement, la qualité des matériaux en net progrès par rapport aux "petites" ID (3,4,5…) est digne des productions de la marque, de même que la solidité des fixations et la rigueur des assemblages.

Un moteur et deux batteries au choix dans un premier temps…

D'une grande routière électrique, on attend évidemment des prestations routières de haut vol. Avec son moteur situé à l'arrière de 286 ch pour 545 Nm de couple, l’ID.7 promet des performances élevées et notamment un 0 à 100 km/h en 7 secondes. Ce moteur est alimenté par une batterie de 77 kWh en version Pro, et de 86 kWh en version S Pro, pour des autonomies annoncées de respectivement 615 km et 700 km. Des valeurs intéressantes à mettre au crédit d'un aérodynamisme peaufiné, avec un coefficient de traînée de 0,23. Côté charge rapide en courant continu, l’ID.7 Pro acceptera 170 kW et la version S jusqu’à 200 kW, pour des recharges de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si les tarifs français ne sont pas encore dévoilés, on sait que l'ID.7 débute à 56 995 € en Allemagne avec l'accumulateur le plus petit, et dépassera les 60 000 € avec le plus gros. Pas donné…

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : des stands Volkswagen un peu partout à Munich !

Volkswagen veut être vue à Munich ! En plus du stand au parc des expositions, La marque de Volfsburg a également investi un immeuble à 300 m de l'entrée pour exposer une petite dizaine de véhicules et y accueillir les journalistes dans un cadre douillet. Mieux, elle a aussi monté un stand dans le centre-ville au côté des autres marques. Vous avez dit mégalo ?