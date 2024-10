Le budget Barnier va-t-il transformer le bonus-malus en nouvelle vignette automobile ?

Après le conseil des ministres, qui se réunit ce jeudi 10 octobre à 18 heures, les Français sauront à quelle sauce budgétaire leur porte-monnaie sera mangé et comment le gouvernement Barnier va pouvoir réaliser 40 milliards d’euros d’économie. Ce budget 2025, et son austérité qui refuse de dire son nom, pioche dans la plupart des postes où des économies sont réalisables et l’automobile n’en est pas exclue, notamment au travers du système de bonus/malus écolo.

Si l’on ne connaît pas encore les détails de la déflagration, on sait depuis quelques jours que la coupe risque d’être franche, car des fuites ont été relayées par Le Monde. Des fuites qui, comme souvent, permettent à l’exécutif de sonder les opinions et de scruter les réactions, pour, éventuellement ajuster son tir.

44 % des Renault Clio malussées au 1er janvier

Mais le dispositif 2025 et l’abaissement du seuil déclenchant un malus à 113 g au lieu de 118, n’ont pas suscité de véritable tollé auprès du grand public. Les professionnels s’inquiètent, mais ils ne sont guère entendus. C’est ainsi qu’à 24 heures de l’annonce de ce fameux budget, Mobilians, le syndicat professionnel de la vente et de la réparation automobile, les garagistes pour faire court, tente d'alerter une dernière fois Matignon. Il livre les résultats d’une étude réalisée pour son compte par le cabinet Dataneo. Et ils sont pour le moins stupéfiants.

Le cabinet a sorti sa calculette pour s'apercevoir que 44 % des citadines reines des ventes, la Renault Clio et la Peugeot 208, seraient impactées, un taux qui passe à 62 % pour la Dacia Sandero, la star des voitures en Europe. À l’étage au-dessus, le Renault Captur et le Peugeot 2008 ,déjà ponctionnés, le seraient beaucoup plus. Le petit SUV du losange qui payait, en moyenne, 351 euros, passera à 695 euros.

Pour s’en tirer, il suffit donc de rouler en hybride ? Pas vraiment. Selon la même étude, qui a ausculté les autos micro-hybridées, hybridées et PHEV, 60% d’entre elles devront verser leur obole dès l’an prochain. Quant au malus au poids, son seuil devrait être abaissé à 1 500 kg, soit 100 de moins qu’aujourd’hui.

Voilà donc pour les réjouissances attendues au premier janvier. Mais elles ne s’arrêtent pas là. Mobilians s’est projeté dans l'avenir, avec un seuil abaissé à 106 g en 2026 et 99 g l’année suivante. Le malus maximum quant à lui, augmentera de 10 000 euros chaque année, en commençant par grimper des 60 000 actuels, à 70 000 l’an prochain pour culminer à 90 000 euros. C’est beaucoup.

L’organisme a également calculé le montant moyen qu’il faudra acquitter dans les prochains temps, En cumulant le malus C02 à celui lié au poids, la somme totale passerait de 754 euros l’an prochain, à 2 524 euros en 2027. En prime, le syndicat souligne que 80% des voitures seraient touchées à cette échéance.

Un bonus/malus ? Une taxe plutôt

Logiquement ce malus, et sa hausse soutenue, devrait constituer une incitation à se tourner vers l’électrique, avec un coup de pouce poury céder. Sauf que dans ce domaine, l’austérité devrait, elle aussi, régner. Dans le prébudget établi fin août par le gouvernement Attal, ce bonus devait être rogné de 500 millions. L’aide à l’achat d’un EV pourrait donc encore diminuer et passer de 4 000 à 3 000 euros. Quant au leasing social, il pourrait être tout bonnement supprimé.

Si ces mesures sont appliquées, et à la vision de ces projections, on se dit que l'aide à la transition écologique est en train de se transformer en une taxe sur l’automobile pure et simple, une version moderne de la bonne vieille vignette qui ne dit pas son nom. Mais quels que soient les motifs de cette ponction, elle tombe au pire moment pour la filière qui doit investir dans l’électrique, tout en devant faire face aux normes Cafe 2025 et aux éventuelles amendes qui pourraient en découler. Car ce malus en hausse exponentielle pourrait bien freiner encore un peu plus des ventes de voitures neuves déjà mal en point.