Le BYD Atto3 "restylé" est-il trop cher ?

Le BYD Atto3 date de 2022 et reste donc un modèle en début de carrière. Le crossover électrique du constructeur chinois, mesurant 4,45 mètres (ce qui le place entre les modèles citadins et compacts), vient tout de même déjà de bénéficier de quelques améliorations techniques et esthétiques.

Dans le détail, il a changé ses habillages de portes et la finition de ses custodes arrière, en plus de supprimer le gros « Build Your Dreams » inscrit sur la poupe. Et il bénéficie aussi de jantes au design différent. Sa vitesse maximale de charge rapide est passée à 110 kW, ce qui reste tout de même assez bas face aux meilleurs SUV électriques familiaux (mais dans le coup face aux véhicules citadins).

A partir de 38 990€

Byd France communique le prix de cet Atto3 « restylé » : ce sera 38 990€ au minimum pour la finition Comfort et 40 990€ pour la finition Design haut de gamme. Il reste ainsi un peu moins cher que les vrais SUV familiaux (Renault Scénic E-Tech, Peugeot E-3008, Tesla Model Y…) mais sensiblement plus cher que des modèles au même positionnement comme le Kia EV3 à partir de 35 990€. Ce dernier bénéficiait même aux dernières nouvelles d’une belle remise de 4 000€ faisait baisser son prix de base à 31 990€ !

Doté de batteries de 60,5 kWh, le BYD Atto3 revendique 420 km d’autonomie maximale WLTP et une charge (10-80%) en 35 minutes. A titre de comparaison, le Kia EV3 moins cher revendique 58,3 kWh de capacité et 410 km d’autonomie WLTP. Ou encore, 605 km avec les grosses batteries de 81,4 kWh proposées à partir de 40 990€ (ou 36 990€ avec la remise). Bref, BYD ne fait pas encore de gros efforts…