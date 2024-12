Le BYD Sealion 7, déjà remisé, devient un SUV électrique plus intéressant

Il y a quelques jours, BYD lançait déjà son cinquième SUV sur le marché français. Après le gros Tang, l’Atto3 compact, le Seal U familial et le Seal U DM-i hybride rechargeable, le constructeur chinois vient de commercialiser le Sealion 7 qui se positionne entre le Seal U et le Tang.

Un peu plus gros qu’un Tesla Model Y (4,83 mètres de long) et capable de développer 530 chevaux en puissance maximale, ce Sealion 7 s’affichait à partir de 46 990€ ou même à 56 490€ en version haut de gamme, des tarifs plus élevés que ceux des principaux SUV électriques familiaux du marché. Même s’il peut se targuer à ce prix d’offrir une qualité de finition intérieure et un équipement de série nettement plus généreux, son niveau d’élitisme l’empêche probablement de toucher une clientèle large. D’autant plus qu’il ne se targue pas d’une autonomie maximale particulièrement flatteuse à ces prix au regard de la concurrence.

42 990€

Le Sealion 7 bénéficie désormais d’une remise de 4 000€ dans son édition spéciale « 30 ans », basée sur la finition Comfort avec la couleur Atlantis Grey (gratuite). De quoi le placer au-dessous d’un Model Y Propulsion ou exactement au même niveau que ce dernier une fois le bonus écologique minimum (2 000€) retranché. A ce prix, il offre une autonomie maximale de 483 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP contre 455 pour son rival américain moins confortable et doté de batteries plus petites. Malgré ses défauts, il devient tout de suite plus intéressant…

Retrouvez toutes les promotions du marché dans notre guide des promotions Caradisiac.