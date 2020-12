Le Caradrier de l'Avent - Quel est le lien entre Tesla et La Folle Histoire de l'Espace ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Elon Musk, roi du marketing et du buzz. Pour annoncer les prochains modèles de Tesla et se mettre en scène lors de leur présentation, bien sûr. Mais aussi pour trouver des appellations aux fonctions des modèles de la marque.

En 2015, Tesla a ainsi dévoilé le mode Ludicrous pour la Model S. Avec cette fonction, la berline devenait la voiture de série la plus rapide du monde : en exploitant le maximum de ses deux moteurs, elle passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes ! Ridicule ? C'est justement ce que veut dire en anglais « ludicrous ».

Mais il y a une référence derrière cela : un film, de ceux qui naviguent entre le nanar et l'œuvre culte. Il s'agit de « La Folle Histoire de l'espace » (Spaceballs en VO), sorti en 1987. C'est une parodie de Star Wars. Et lors d'une course-poursuite, Lord Casque Noir juge que la vitesse lumière n'est pas suffisante pour son vaisseau et qu'il faut donc passer au mode le plus rapide, nommé « Ludricrous ».

Et ce n'est pas tout. La vitesse est si folle, que le défilement des étoiles dessine des traits de lumière qui finissent par former... les motifs typiques d'une couverture en tissu écossais, nommé en anglais Plaid. Ce qui a donné l'idée du nom pour la nouvelle version à tri-motor de la Model S, encore plus rapide donc que la Performance, nommée… Plaid !