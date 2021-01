Le cascadeur Rémy Julienne nous a quittés

Il avait probablement de quoi écrire des dizaines de livres rien qu'en racontant les anecdotes et les histoires qui ont marqué sa vie. Rémy Julienne, le plus célèbre des cascadeurs français, est décédé à l'âge de 90 ans du Covid. Le natif du Centre Val de Loire s'est fait connaître dès le début des années soixante en devenant une doublure sur un certain Fantomas.

La Grande Vadrouille, Le Pacha, Le Marginal, Le Casse (et sa folle course-poursuite interminable au milieu de la circulation).... et six James Bond, tout de même. 1400 cascades, 400 tournages... la liste des films dans lesquels il a tourné pour de grands acteurs est longue et surtout très étalée dans le temps. Mais il n'a pas joué que dans des films : les séries télévisées et les publicités ont également fait appel à son talent de cascadeur, de responsable des scènes d'action et à sa vision du spectaculaire.

A la base surtout spécialise de la moto (il a débuté par le motocross dans les années cinquante), Rémy Julienne a également fait des merveilles au volant d'automobiles. Jean-Paul Belmondo perd ainsi un grand ami, qui avouait même devoir "canaliser" l'acteur qui ne cessait de vouloir aller "plus loin, plus fort". Les deux ont en tout cas fait des étincelles à l'écran.

"Ça me fait mal au ventre d'abîmer des voitures. J'ai cassé des Aston Martin, des Jaguar, des Mustang, des Porsche... Jamais de bon coeur. J'ai toujours été soucieux de la dépense", avouait-il.