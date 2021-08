Le Chinois Nio pourrait créer une marque généraliste mondiale

Nio est encore loin de la portée d'un Tesla à l'échelle mondiale en matière de véhicules électriques haut de gamme, mais le constructeur chinois, dirigé par le milliardaire William Li, investisseur ayant fondé Nio en 2014. Une marque relativement jeune, qui s'était notamment illustrée par sa supercar électrique EP9, capable de réaliser à haute vitesse des tours de circuit... sans conducteur.

Si Nio mise toujours sur le marché du premium, le groupe souhaite se diversifier puisque le PDG a confirmé qu'une nouvelle marque orientée grand public était en préparation, avec une relation à Nio semblable à celle d'un Audi/Volkswagen, ou d'un Lexus/Toyota, selon les mots de William Li.

Cette nouvelle marque entend "proposer de meilleurs produits et services que Tesla, à un coût inférieur". Pour l'heure, Nio n'écoule qu'environ 100 000 véhicules électriques par an. Un joli score pour une marque aussi jeune, mais il reste du chemin à parcourir, d'autant plus que la rentabilité est plus qu'aléatoire.

L'arrivée sur les marchés internationaux est en tout cas au programme de Nio qui s'est déjà lancé en Norvège, et prévoit de s'étendre dans d'autres pays américains ou européens.