Le classement mondial des marques automobiles de luxe

Les spécialistes de Car Industry Analysis ont essayé de compiler tous les chiffres de vente des marques automobiles premium, luxueuses et ultra-sportives dans le monde en 2022. Grâce à des données récupérées dans 152 des principaux marchés automobiles de la planète, ils sont arrivés à un grand classement des 36 marques automobiles de prestige. Sans surprise, BMW domine ce classement avec ses plus de deux millions de voitures écoulées l’année dernière, lui permettant de battre Mercedes (1,98 million) et Audi (1,47 million). Mais derrière, il y a quelques batailles intéressantes dans ce classement.

Quatrième d’après les données mondiales de Car Industry Analysis, Tesla commence à se rapprocher sérieusement d’Audi avec ses 1,30 millions de voitures vendues. Cinquième et sixième, Lexus et Volvo sont au coude-à-coude et Cadillac devance toujours Porsche. Le constructeur américain pourrait bientôt profiter de son retour en Europe avec des modèles électriques. Au contraire, la méforme actuelle de Jaguar impressionne avec seulement 64 399 voitures vendues en 2022. En 2017, le constructeur anglais livrait pourtant 178 601 véhicules dans le monde ! Notons aussi que Bentley n’est plus très loin de Maserati et qu’Aston Martin reste loin de ses concurrents principaux pour l’instant. Alpine se situe à la 27ème position de ce classement avec 3 559 autos vendues. D’ici 2030, elle espère atteindre un rythme de ventes de 150 000 autos par an.

60 Bugatti

Remarquons aussi qu’il s’est vendu davantage d’Alpina que de Lotus, le constructeur anglais étant lui aussi appelé à augmenter sensiblement ses volumes de ventes avec l’arrivée du SUV Eletre. Marque au prix de vente moyen le plus élevé de ce classement, Bugatti a tout de même écoulé 60 autos en 2022. Avec un prix de base au-dessus des trois millions d’euros, ça représente tout de même au moins 180 millions d’euros de chiffre d’affaires.