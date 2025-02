Le constructeur coréen KGM prépare un pick-up électrique sur la base de son KGM Torres EVX.

Petit retour en arrière, en 2009 le constructeur coréen SsangYong est déclaré en faillite et va se mettre à la recherche d’un repreneur. Repris à 70 % par l’Indien Mahindra & Mahindra en 2011, Ssangyong ne va pas vraiment pouvoir se relancer, tant et si bien qu’en 2020, il est placé en redressement judiciaire. Après bien des péripéties, il va être cédé au Coréen KG Group (actif dans l'acier et la chimie) qui va en faire, en 2023, sa branche mobilité sous le nom de KG Mobility.

Aujourd’hui, la marque KGM commercialise en Belgique et Suisse des modèles récents comme le SUV KGM Torres (2022) et sa déclinaison électrique KGM Torres EVX lancée en 2024 ainsi que le KGM Actyon, un SUV Premium lancé lui aussi l’an dernier. Il y a aussi des modèles plus anciens que l’on a connus sous la marque SsangYong comme les Korando, Musso, Grand Musso,Tivoli, Rexton, des modèles qui sont tous devenus KGM en 2023.

Un moteur électrique de 207 ch pour le pick-up Torres EVX

C’est sur la base du SUV électrique Torres EVX que KGM prépare une version pick-up que nos chasseurs ont découverte en Scandinavie. Le Torres EVX qui lui sert de base dispose d’un moteur électrique de 207 ch et 339 Nm de couple qui est associé à une batterie de 73,4 kWh de capacité brute qui lui permet d’afficher une autonomie (WLTP) de 462 km. Le temps de recharge (de 10 à 80 %) est de 37 minutes sur une borne DC de 120 kW.

Viendra-t-il en France ?

Le pick-up photographié reprend la base technique, le moteur et la batterie du SUV Torres EVX et il entame sa période d’essai près du cercle polaire arctique. Ce pick-up a été capturé par nos chasseurs de scoop alors qu’il évoluait sur un circuit tracé sur un lac gelé. Il va reprendre le design du Torres EVX et disposer d’une petite benne de chargement à l’arrière puisque ce modèle est à double cabine. D’une longueur de cinq mètres, ce modèle électrique pourrait prendre le nom de Musso EVX et pousser à la retraite l'actuel Musso, un modèle dont on ne sait pas s'il sera renouvelé vec des motorisations thermiques. Le futur KGM Mussa EVX pourrait trouver preneur en France, car KGM pratique des prix attractifs, à condition toutefois que la marque coréenne se décide à le commercialiser dans notre pays.