La liste utile de Caradisiac : tous les services relations clientèle des constructeurs

Que celui qui n'a jamais eu de pépin avec sa voiture nous jette la première pierre (ok, les propriétaires de Honda n'ont pas le droit de jouer...). Et si ce n'est pas un souci qui survient, ce peut être une question concernant le fonctionnement ou un rappel éventuel. Pourquoi pas.

En tout état de cause; nous avons globalement chacun été confrontés, ou le serons, à un aléa affectant notre voiture. Si, lorsqu'elle est trop âgée, demander des comptes au constructeur est peine perdue, pendant la période de garantie, et même bien après, cela peut s'avérer utile.

Et si le premier interlocuteur naturel est le concessionnaire de la marque, il en est un second qui peut au choix vous aider, ou vous laisser malheureusement tomber, c'est le service relation clientèle, le fameux SRC.

Ses missions sont diverses. Il peut vous renseigner sur le fonctionnement de votre voiture, justement, sur le réseau de garages du constructeur, sur les campagnes de rappel éventuelles, ou encore sur les caractéristiques techniques ou les préconisations d'entretien.

Mais aussi, et surtout, le SRC sera aussi votre principal interlocuteur lors d'un pépin survenant sur votre auto. Lorsque vous soupçonnez un vice caché, une usure prématurée, hors période de garantie, votre concessionnaire vous dirigera probablement vers celui-ci pour régler le dossier, et éventuellement obtenir une prise en charge de la réparation (peu s'en chargent eux-mêmes...). Du coup, il faut bien avoir les bonnes coordonnées.

Et comme ce n'est pas toujours si facile de les trouver (croyez-moi...), nous avons fait le boulot à votre place. Pour presque toutes les marques distribuées en France. Nous les avons classées par ordre alphabétique. Des coordonnées qu'il est toujours utile d'avoir sur soi ou dans sa boîte à gants. Et pour cette mise à jour 2020/2021, nous avons aussi ajouté les adresses des pages Facebook et Twitter des marques, lorsqu'elles existent. En effet, c'est un moyen également efficace d'interpeller les constructeurs, via les réseaux sociaux. Comme ils n'aiment pas que leurs clients expriment leur mécontentement et fassent des vagues, ils répondent en général promptement lorsqu'on les contacte par ce biais ou qu'on publie un "post" négatif...

Foncez donc pages suivantes, vous saurez tout sur les SRC des constructeurs.

