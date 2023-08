Série d'été - Les pires voitures jamais essayées: Ssangyong Actyon Sports 5/9

Pire voiture, mode d’emploi

Toute l’année, les journalistes de Caradisiac vous délivrent des avis objectifs, raisonnés et équilibrés sur les qualités et défauts des voitures qu’ils essaient. Mais l’automobile est aussi affaire de passion, et certains petits ou gros défauts transforment parfois le carrosse en citrouille. Dans cette série estivale hebdomadaire, chacun des membres de la rédaction revient sur son pire souvenir d'essai, avec une subjectivité totalement assumée. Et peut-être un soupçon de mauvaise foi, avouons-le.

Souvenez-vous en 2005, Ssangyong débarquait sur le marché avec un SUV au style improbable, le Rodius mais capable d’accueillir 7 personnes à son bord. En Asie, c’est un carton commercial, car beaucoup de taxis l’avaient choisi. En France, l’engouement était très loin d’être le même, mais ce n’était pour autant que cette marque avait baissé les bras. Après un second SUV, l’Actyon, elle nous présentait en 2007 son premier pick-up : l’Actyon Sports.

Depuis mon enfance, j’avoue avoir été toujours intrigué et intéressé par le pick-up. Certains de mes proches vous diront que mon goût pour la série américaine « L’homme qui tombe à pic » y a sûrement joué un rôle. Petit rappel culturel pour les plus jeunes, elle retraçait les exploits de Colt Seavers interpreté par l’acteur Lee Majors, qui campait le rôle d’un cascadeur se transformant régulièrement en chasseur de prime à ses heures perdues. Et, devinez que conduisait le héros : un énorme pick-up américain.

Alors forcément quand j’ai réalisé l’essai de ce pick-up, je m’y voyais déjà. Ça, c’était dans mes rêves, car le retour à la réalité fut bien différent. Habituellement, un pick-up, qui soit américain, japonais ou même anglais, se caractérisait par des lignes très carrées, synonyme de robustesse. Oui, mais pas ici, car le Ssangyong avait une face avant fuyante, qui donnait l’impression que la face avant dégoulinait. Certains esprits très légèrement moqueurs disaient qu’il avait le profil d’un…tapir. Promis j'arrête, on n’attaque pas le physique.

À l’intérieur, c’était le règne du plastique dur avec une présentation plus que sommaire. Rien de bien étonnant pour la catégorie et l’époque.

Mais, c'était surtout au volant que les choses s'étaient gâtées. Avec seulement 141 ch fourni par le 2.0 diesel pour un poids avoisinant les 2 tonnes, l’Actyon était poussif, très poussif même, mais avec un peu de recul, ce n’était pas si grave au vue du freinage quasi inexistant et de la direction très floue. Et, pour couronner le tout, difficile de ne pas rendre malade les passagers à son bord tant les mouvements de caisse étaient prononcés. Mais, bon, à l’époque, je m’étais dit qu’une séance d’offroad allait corriger le tir. Ce ne fut même pas le cas. La garde au sol insuffisante et les suspensions trop molles le pénalisaient fortement.

Faire de l'ombre à un Toyota Hilux n’était pas chose aisée, c’était une certitude, mais on était ici à mille lieues des prestations du pick-up japonais. Alors certes, l’Actyon Sports n’était pas cher, c’était sûrement sa seule qualité. Clairement insuffisant pour faire carrière. Pas étonnant donc qu’elle fut anecdotique, comme l’existence de la marque en France, qui a disparu des radars.