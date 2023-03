Ssangyong Torres EVX (2023), un SUV électrique aux faux airs de Jeep

Fondée en 1954, la marque sud-coréenne Ssangyong possède une histoire mouvementée. D’après rachetée par Daewoo en 1997 puis par les Chinois de SAIC en 2004, les Indiens de Mahindra en 2011 et les Sud-Coréens d’Edison Motors en 2021, le constructeur n’a jamais vraiment réussi à rencontrer le succès dans le passé récent. Discrètement présent chez nous avec des monuments de « design » comme le Rodius et plus récemment le Tivoli, Ssangyong veut devenir un vrai concurrent de Volkswagen et des autres références du marché automobile mondial.

Pour cela, les nouveaux propriétaires de Ssangyong préparent une gamme de nouveautés 100% électriques : en plus de modèles thermiques comme le Korando et le Torres, la marque a déjà dévoilé le Korando e-Motion à zéro émission et lève cette fois le voile sur le Torres EVX, un modèle au design plus soigné ressemblant un peu aux gros modèles de la gamme Jeep. Avec une longueur de 4,70 mètres, il affiche une taille similaire à celle d’un Tesla Model Y (4,75 mètres) et se positionnerait donc dans la catégorie des SUV familiaux électriques, comptant désormais de nombreux concurrents sur le marché. Pour l’instant, on ne connaît en revanche rien de ses motorisations et de ses batteries. Pour cela, il faudra attendre le 30 mars prochain.

Bientôt chez nous ?

Ssangyong a des ambitions de devenir un constructeur automobile incontournable dans le monde grâce à ses modèles électriques y compris sur notre marché, même si la division française de la marque est actuellement en sommeil. Outre le Korando e-Motion et le Torres EVX, le constructeur doit aussi lever le voile prochainement sur la version de série du joli concept X200.