Ssangyong X200 : look prometteur

Ça s'active dans les bureaux d'études de Ssangyong ! Après avoir officialisé le projet J100, un SUV compact à moteur électrique, la marque coréenne annonce le X200. Derrière ce nom de code se cache un SUV au look aventurier et (un peu) néo-rétro.

Le X200 s'inspire en effet d'un ancien modèle de la marque, le Korando de deuxième génération, né en 1996. Vous lui trouvez un air de Jeep ? Rien de surprenant, le premier Korando était un Jeep rebadgé.

Le remplaçant avait gardé l'influence esthétique américaine. De ce véhicule, on retrouvera sur le X200 les phares ronds, les clignotants étirés sur les ailes, les passages de roues gonflés… Forcément, on peut déjà penser à une ressemblance avec le Renegade, l'actuel modèle urbain de Jeep. On voit sur le teaser un grand toit ouvrant en toile.

Le résultat s'annonce sympa, même si on est en présence de dessins qui exagèrent les détails et les proportions. Le passage à la série peut donner quelque chose de bien plus conventionnel ! Ssangyong ne communique pas d'indication sur le gabarit du véhicule. Les croquis laissent supposer une taille très compacte, le X200 pourrait ainsi prendre la suite du Tivoli. Pas d'info non plus sur la technique.

Le véhicule devrait être prêt d'ici 2022.