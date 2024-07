Le pionnier copié par le BMW X6 est de retour et il est presque beau

« Ça ne marchera jamais ». Voilà ce que beaucoup de journalistes disaient à la sortie du tout premier BMW X6 en 2008. Pourquoi les gens accepteraient-ils de payer plus cher pour un modèle de SUV moins pratique que le X5 ? Et pourtant, ce véhicule s’est tellement bien vendu qu’il a lancé une nouvelle catégorie d’autos à lui tout seul. Aujourd’hui, quasiment toutes les marques proposent des SUV dessinés à la façon de « coupés quatre portes », de Mercedes à Porsche en passant par Renault, Skoda ou Peugeot.

Mais ce BMW X6 n’était techniquement pas le premier à avoir lancé cette formule. Car deux ans avant lui, le Ssgangong Actyon premier du nom fusionnait déjà la silhouette d’une espèce de coupé à quatre portes avec la hauteur de caisse d’un SUV. Eh oui, ce SUV familial sud-coréen peu connu en Europe s’impose comme le pionnier de cette drôle de race ! Et figurez-vous qu’une toute nouvelle génération du modèle arrive sur le marché.

Plus SUV que coupé

Ironie de la situation, ce nouvel Actyon de seconde génération ressemble moins à un SUV « coupé ». Son profil évoque plutôt celui d’un SUV classique, malgré une poupe assez dynamique. Avec sa face avant très stylisée et ses feux arrière très fins, l’engin n’a rien de ridicule face aux SUV des marques généralistes actuelles. On n’a pour l’instant que peu de détails techniques mais on sait que l’engin reprend la plateforme du Torres. Il proposera des motorisations essence et pour l’instant, on ignore si ces nouveaux modèles se retrouveront un jour sur notre marché.