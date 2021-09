Le covering habille votre voiture à moindre coût

Avec le temps, la peinture d’une carrosserie se raye, pâlit, et perd de sa rutilance. Vous aimeriez redonner à votre voiture un petit coup de jeune seulement, une peinture complète coûte en moyenne 3 000 €. L’arrivée de nouvelles technologies, comme le covering, permet heureusement de relooker sa voiture à des coûts plus raisonnables. Il existe un grand nombre d’entreprises de publicité, voire désormais de carrossiers, qui proposent cette technique.

Qu’est-ce que le covering ?

Le covering est un art graphique qui permet d’habiller une carrosserie, en tout ou en partie, d’un film adhésif très fin, pour un coût moins élevé qu’une peinture. Pour un « total covering », à savoir le recouvrement complet de la voiture, l’adhésif est plaqué sur l’ensemble de la carrosserie où il va s’étirer jusqu’à en épouser toutes les formes afin de les personnaliser à volonté. On peut également habiller une simple partie : les rétroviseurs, les portières, les poignées, le capot, etc.

Quels sont les avantages du covering ?

Le « total covering » (l’intégralité de la carrosserie) permet de changer entièrement la couleur d’un véhicule « à la carte » sans passer par la case peinture.

Le covering partiel permet d’ajouter dessins, inscriptions, publicité, en impression numérique, et de les changer selon vos besoins, avec une décoration personnelle et originale, quasiment impossible à réaliser par un atelier de peinture classique. C’est donc un allié incontournable des artisans et des entreprises pour placarder leurs publicités sur des véhicules de fonction qui pourront être revendus sans difficulté une fois défloqués, ainsi que des passionnés de custom et de tuning.

Ce procédé protège en outre la carrosserie en la recouvrant entièrement, ce qui lui épargne la décoloration due aux UV, les petites rayures et les légers impacts des gravillons.

Le plus gros avantage du covering est qu’il s’agit d’un procédé réversible. Comme l’habillage, le « déflocage » de la carrosserie se fait à chaud, à l’aide d’un décapeur thermique. Le film se retire sans aucun résidu de colle en quelques heures, après démontage et remontage des éléments de carrosserie sous lesquels il s’intègre, comme les pare-chocs, la calandre, les coques de rétroviseurs, les protections plastiques des portières, etc.

Attention néanmoins, le déflocage est une opération délicate qui doit être menée avec beaucoup de soin et de patience, que l’on peut faire soi-même mais qu’il est préférable de laisser à des professionnels.

Avec quels types de supports réalise-t-on un covering ?

En fonction du type de covering désiré, il existe différents types de support applicables sur un véhicule. Leur choix dépend de la qualité et de la durabilité attendue en termes de résultats. Par exemple :

Le vinyle polymère teinté dans la masse offre une grande durabilité et une résistance accrue à toute éventuelle déformation.

Le vinyle blanc polymère imprimable permet une impression directe et une plastification.

L’adhésif flexible, disponibles dans de multiples coloris, se présente sous la forme d’un film résistant à l’eau sur une face, et adhésif sur l’autre.

Pour un total covering, il est important de choisir un adhésif haut de gamme puisqu’il devra couvrir 100 % la carrosserie. Le recouvrement doit être suffisamment épais pour une meilleure protection. Sachant que la pose du film nécessite le démontage de la calandre, des pare-chocs, des rétroviseurs, des éléments de protection plastique, etc. afin que le moindre recoin soit convenablement couvert par le film.

Quels coloris et quels motifs ?

En fonction du type de film, vous avez la possibilité de choisir dans une large palette de coloris de base qui se répartissent entre mat, satiné, ou brillant pour un véhicule totalement unique.

Les motifs sont fonction de votre imagination, jusqu’aux dessins en 2D ou 3D, en reliefs, agréables au toucher, tels qu’on peut les voir sur certains véhicules publicitaires.

Vous pouvez faire vous-même un petit covering sur, par exemple, la poignée des portières ou les rétros pour customiser le véhicule. Il existe sur internet de multiples motifs et dessins pour customiser aisément son véhicule sur de petites surfaces, que vous pourrez appliquer aisément. Néanmoins, si vous optez pour un recouvrement intégral il s’agit là d’un travail de professionnel qui inclut le choix d’une matière de meilleure qualité et une pose délicate.

Que coûte le covering ?

À qualité égale, la pose d’un total covering vous reviendra 30 à 50 % moins cher qu’une peinture. D’une part, le film adhésif est moins onéreux que la peinture, d’autre part la technique nécessite moins d’heures de main-d’œuvre.

Selon que vous passerez par un professionnel ou que vous le fassiez vous-même (pour les petites surfaces), le prix est différent.

Globalement, le coût dépend de :

la taille du véhicule (petite citadine, berline, break, ou utilitaire),

de la surface d’habillage,

du type de film choisi qui peut varier de 50 € à 150 € le mètre linéaire en fonction de sa qualité,

de la complexité du motif.

Par exemple : un covering total, posé par un professionnel coûte en moyenne 2 000 € pour un coloris uniforme contre 3 000 € pour une peinture de base.

Habiller un seul côté d’un véhicule avec un motif complexe nécessitant un véritable travail de graphiste peut coûter jusqu’à 600 €.

Pour un recouvrement total, on compte environ :

citadine trois portes : 1 200 €

berline cinq portes : 1 500 à 2000 €

4x4, dont les formes complexes rendent l’application longue du fait de la préparation : 2 000 à 2 500 €,

Pour un modèle de luxe, par exemple une Ferrari rouge à recouvrir en bleu, l’addition avoisinera les 4 000 €, voire plus en fonction du design.

Quelle est la durée de vie d’un covering ?

La durée de vie d’un covering dépend de la qualité du film utilisé et de la qualité de la pose, sachant qu’un film haut de gamme peut durer jusqu’à dix ans.

Ainsi, une voiture préservée dans un garage couvert voire chauffé aura meilleure allure que celle qui passe sa vie exposée aux intempéries, aux UV et au froid, car les films adhésifs s’abîment de la même façon qu’une peinture d’origine.

Soyons clairs, si la carrosserie est enfoncée, impactée, le covering ne remplacera pas le travail du carrossier.