Le covoiturage quotidien a le vent en poupe

Au total, 625 820 trajets ont été réalisés sur le mois d’octobre 2022, soit une hausse de 15,35% par rapport au mois de septembre. Sur l’ensemble de l’année 2022, 4 025 977 de trajets ont été opérés sur l’ensemble du territoire explique Klaxit le spécialiste du covoiturage quotidien dans son baromètre qui regroupe les données de covoiturage de courte distance en France, tout opérateur confondu.

“Cette forte croissance est due principalement aux politiques d’incitations financières pour les covoitureurs mises en place par de plus en plus de collectivités locales » selon Julien Honnart, son Président et fondateur.

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le gouvernement travaille sur des incitations pour favoriser le covoiturage quotidien. Une prime de l’ordre de 100 € est à l’étude ainsi que d’autres mesures, comme des parkings gratuits sur les aires d’autoroute pour que ceux qui arrivent avec leur véhicule. Cette nouvelle aide financière devrait voir le jour au 1 janvier 2023.

À l’heure actuelle, les employés qui utilisent le covoiturage pour se rendre au travail peuvent déjà prétendre à un forfait mobilité durable, jusqu’à 400 €/an, prévu par la loi d’orientation de mobilité.

Parmi les villes championnes du covoiturage, hors île de France : Rouen, Montpellier et Anger. Enfin, toujours selon le baromètre, le taux d’occupation des véhicules est de 2, 32 passagers pour un trajet moyen de 24, 67 km sur une durée moyenne de 29,3 minutes.