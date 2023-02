Le cuir des voitures est-il plus écologique que les autres matières ?

Jusqu’à la fin du siècle dernier, le cuir s’imposait comme un élément absolument incontournable dans toutes les voitures de luxe. Aux finitions de base les tissus et autres velours, aux modèles haut de gamme les cuirs les plus raffinés. Depuis quelques années, pourtant, la tendance va plutôt au remplacement du cuir par des matières synthétiques ou naturelles pour ne plus garnir les intérieurs automobiles de peaux animales. Tesla tapisse désormais tous les habitacles de ses voitures avec du cuir vegan et de plus en plus de constructeurs réfléchissent à des alternatives quand ils n’en proposent pas déjà. Alors que le bien-être animal devient une thématique importante dans notre société moderne, l’idée de se passer de cuir dans nos autos serait en phase avec son évolution.

Mais les professionnels du cuir ne semblent pas résolus à laisser filer leur activité automobile. Ils communiquent de plus en plus sur l’importance de conserver cette filière par souci d’écologie. Comme l’a écrit dans les colonnes d’Automotive News l’employé d’une société produisant des produits chimiques pour le cuir, cette utilisation du cuir dans les voitures serait positive pour la planète : « Si tout le monde abandonnait maintenant le cuir, il n’y aurait aucune vache d’élevage en moins. Le cuir est un sous-produit de l’industrie du bétail. 300 millions de peaux de bêtes seraient envoyées à la poubelle ou incinérées, ce qui générerait 6,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires », affirme-t-il. Il cite en référence « Real Leather Stay Different », un blog tenu par l’industrie du cuir qui soutient l’idée qu’utiliser cette matière permet d’éviter les déchets et serait donc bon pour la planète, en plus de ne pas contribuer à la cruauté animale.

C’est la filière du cuir qui le dit

Selon ces sources, les matériaux synthétiques permettant de remplacer le cuir seraient généralement moins bons pour le climat : certains d’entre eux utilisent des produits de la famille des plastiques et les matériaux d’origine naturelle ne seraient pas aussi solides et résistants dans le temps que le vrai cuir, d’après une étude publiée dans MDPI, une revue scientifique dont la réputation est mauvaise. Les seules sources affirmant que le cuir automobile est une bonne chose pour l’écologie semblent toutes liées de près ou de loin à cette industrie, d’autant plus que certaines techniques de fabrication de cuir végétal seraient à la fois meilleures en qualité et coûteraient moins cher que du cuir véritable. On peut encore trouver le vrai cuir magnifique dans certains habitacles, mais lui prêter ce genre de vertu écologique paraît donc audacieux en l’état actuel des connaissances sur le sujet.