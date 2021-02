La fin du cuir dans nos autos ?

Dans nos voitures, l'argument écolo ne se limite pas à la motorisation. Les constructeurs s'intéressent aussi à l'impact environnemental des matériaux utilisés, notamment pour l'habillage des sièges. Pendant que certains se mettent au tissu recyclé, par exemple Renault pour sa Zoé, d'autres décident d'abandonner le cuir d'origine animale.

C'est ce que vient d'annoncer Mini, par la voix de son responsable du design, Oliver Heilmer. Auprès de nos confrères britanniques d'Autocar, il a expliqué que la marque considérait que ce n'était pas une matière responsable et durable. C'est pourtant un équipement très apprécié. 54 % des Mini vendues au Royaume-Uni en 2020 avaient du cuir dans leur habitacle.

Oliver Heilmer ne s'en inquiète pas : "Nous sommes convaincus que nous aurons des produits modernes et de grande valeur sans cuir". Pour donner du cachet aux habitacles, le designer évoque la piste des matériaux recyclés et l'utilisation de nouvelle matière naturelle, par exemple le liège, vu sur le concept Urbanaut (et déjà utilisé par Mazda dans le MX-30).

La démarche devrait faire mouche auprès d'une nouvelle génération de clients plus sensible aux questions d'environnement et de protection des animaux. D'ailleurs, la tendance du sans-cuir commence d'abord sur les véhicules électriques. En plus d'avoir une sellerie issue de plastique recyclé, la nouvelle Fiat 500 électrique remplace ainsi le cuir véritable par un éco-cuir… une façon plus chic de dire similicuir.

L'important est en effet de garder l'aspect du cuir, qui donne l'impression de luxe. Le constructeur le plus en avance dans ce domaine, c'est Tesla. Depuis 2019, son modèle le plus vendu chez nous, la Model 3, est garanti sans cuir animal. Dès ses débuts, la petite berline se passait de cette matière pour ses sièges, avant que vienne le tour du volant. Le Model Y, le SUV dérivé de la Model 3, est logiquement dans le même cas. Un abandon qui permet à Tesla de mettre en avant un mot tendance : vegan.

À n’en pas douter, après les électriques, la suppression du cuir va se généraliser dans le milieu automobile, d'autant que c'est un geste assez facile et à haute portée symbolique, qui rappelle l'abandon de la fourrure d'origine animale par plusieurs grands noms de la mode. Mini est ainsi l'un des premiers à vouloir le généraliser à une gamme plus "classique". Même si la marque n'est visiblement pas encore prête : la Hatch restylée, présentée la semaine dernière, reçoit un nouveau volant… habillé de cuir !