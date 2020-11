Mini dévoile le concept Urbanaut Vision

A quoi joue Mini ? Le constructeur anglais dévoilait tout récemment son grand programme pour l'avenir, mettant enfin un sens au futur de la marque, qui va s'appuyer sur une nouvelle gamme d'électriques et sur une simplification du catalogue : ce sera normalement la fin pour les Cabrio et Clubman, puisque Mini compte se concentrer sur la Hatch, le Countryman et un second crossover, à propulsion électrique.

L'annonce de l'arrivée d'un concept par Mini était donc pour nous la première illustration de ce crossover, encore inconnu. Un peu précoce, certes, mais cela semblait coller avec les annonces. Mais, finalement, Mini dégaine le Urbanaut Vision, qui ne semble rentrer dans aucune case. Un exercice de style censé amener des idées sur le futur du design de Mini, notamment au niveau de la face avant, avec deux "icônes" que sont la grille et les feux.

Pour le reste, c'est de l'inspiration totale, dans un style très fluide et épuré. Mini parle d'une auto qui maximise l'espace à bord avec une empreinte au sol minimale... vous voyez certainement où la marque veut en venir : monospace ! Même si Mini ne mentionne à aucun endroit ce terme, évitant soigneusement de parler d'une catégorie de véhicule qui n'a plus le vent en poupe depuis longtemps en Europe.

Le concept Vision Urbanaut repose sur trois piliers : "Vibe", "Wanderlust" et "Chill". Ce dernier est notamment bien représenté à l'intérieur avec un espace aménageable façon "lounge" cosy. Le textile recyclé domine dans cet habitacle, alors que Mini assure mettre l'accent sur les matériaux plus écologiques et éthiques, abandonnant ainsi le cuir et le chrome. Une sorte de jeton électronique permet de se connecter au système de l'auto et de choisir son ambiance, personnalisable, notamment au niveau de l'organisation de l'espace, du parfum d'ambiance, de l'éclairage et de la musique.

Côté technologique, ce concept adopte un éclairage matriciel pouvant changer de couleur et de motif, permettant notamment de "communiquer" entre véhicules. Une chose que l'on commence également à voir chez d'autres constructeurs travaillant intensément sur l'éclairage, comme Audi.

Ce concept s'apparente finalement à une sorte de van capable de s'aventurer pour se transformer en mini engin de camping, notamment avec la grande baie vitrée à l'avant qui s'ouvre comme un préau.

Quelle "fiche technique"' pour ce concept ? Le communiqué ne le dit pas, mais il s'agit évidemment d'un véhicule électrique. Sera-t-il suivi d'un modèle de série ? On imagine bien que non.