Le Cupra Ateca restylé se dévoile

Le Cupra Ateca est une vraie réussite pour la marque espagnole, qui profite d'un effet d'aubaine : aucun constructeur généraliste ne proposait de vrai SUV familial sportif. Ce genre de véhicule se retrouve plutôt chez les constructeurs premium, avec des tarifs nettement plus élevés. A moins de 50 000 €, il est donc possible de s'offrir un SUV de 300 ch, à quatre roues motrices, très bien équipé et particulièrement performant : une offre unique, qui se renouvelle en restylage.

Bouclier avant redessiné, nouveaux feux arrière (avec clignotants LED), et surtout nouveaux modèles de jantes 19 pouces biton noir et cuivre, l'Ateca évolue en douceur à l'extérieur. A l'intérieur, les changements se résument à un nouvel écran 9,2 pouces. Les sièges baquets sont désormais de série sur le Cupra Ateca qui bénéficie de nouveaux inserts en aluminium et en couleur cuivre. Reconnaissance vocale, connectivité smartphone et point Wifi avec connexion data via carte Sim sont également de la partie.

Sous le capot, le Cupra Ateca reprend le très connu bloc quatre cylindres 2.0 turbo de 300 ch et 400 Nm. Il est toujours associé à la transmission intégrale 4Drive. Les performances ne bougent pas : le 0 à 100 est franchi en 4,9 secondes.

Les tarifs du modèle français ne sont pas encore connus, mais cela ne saurait tarder. Ils ne devraient probablement pas trop bouger, avec un ticket d'entrée tournant autour des 43 000 €, hors malus.