Le Daihatsu Xenia fait peau neuve

Ceux qui ont voyagé dans l’hémisphère sud durant ces 20 dernières années ont sans doute déjà remarqué le Toyota Avanza, ce mélange de monospace et de SUV qui remporte un grand succès, notamment, en Indonésie. Depuis plusieurs années, ce modèle est également intégré à la gamme d’une autre marque du groupe Toyota, en l’occurrence Daihatsu, sous le nom de Xenia.

Après plus d’une décennie de carrière, la seconde génération de ce véhicule inédit en Europe tire sa révérence. Si le 3è opus se remarque principalement à ses lignes, toujours plus typées SUV, les évolutions les plus marquantes sont toutefois technologiques. En effet, le nouveau Xenia adopte une nouvelle plateforme qui, pour la première fois, est à roues avant motrices. En revanche, aucune déclinaison à transmission intégrale n’est au programme.

Destiné à des marchés émergents, et donc contraints de contenir ses tarifs, le Xenia s’en remet à des mécaniques plutôt modestes s’agissant d’un véhicule de 4,40 m de long. L’entrée de gamme est assurée par un 1.3 essence de 98 ch et est chapeautée par un 1.5 de 106 ch. Dans les deux cas, la transmission est assurée par une boîte manuelle à 5 rapports, mais une CVT est disponible contre supplément. En Indonésie, le premier prix est fixé à 216 900 000 roupies, soit environ 13 900 €.