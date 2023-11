Le Dakar change de chaîne, mais pas de pays

On s’y était habitué. Pour fuir les tunnels publicitaires des grandes chaînes privées au mois de janvier, on se précipitait sur France 4 et France 3. Mieux valait des autos sautant dans les dunes d’Afrique, puis d’Amérique du Sud avant d’échouer en Arabie saoudite, plutôt que de subir des lessives lavant plus blanc que blanc. C’est terminé. Du moins va-t-il falloir passer sur la chaîne 21 pour voir si Sébastien Loeb va enfin gagner le Dakar.

Un transfert plutôt logique, après tout, puisque la chaîne l’Équipe, diffusée sur ce fameux canal 21, appartient, comme le journal, au groupe Amaury, qui est également l’organisateur du Dakar. Alors, du 5 au 19 janvier prochain, l’antenne sera occupée par la course plus de trois heures par jour. Entre midi et quatorze heures, deux heures de direct permettront d’assister à l’arrivée des voitures, motos et camions. À 18h, et pendant une dizaine de minutes, le journal du Dakar proposera un résumé de la journée et, de 20h à 21h, c’est un autre résumé, plus long qui attend les téléspectateurs.

Évidemment, l’on peut se demander pourquoi Amaury reprend ses billes en intégrant la course à sa propre chaîne. En fait, ce n’est pas un véritable choix, mais plutôt une mesure d’urgence. Au mois de septembre dernier, France Télévisions a annoncé qu’il arrêterait les frais en 2026 et réduirait drastiquement les diffusions dès l’an prochain. En cause : l’audience qui baisse chaque année. D’autant plus que la couverture d’une telle course coûte cher, entre les équipes mobilisées, le matériel nécessaire et les créneaux de direct, l’addition s’est avérée trop salée pour le service public, surtout quand le public n’est plus au rendez-vous.

Sans télé, le Dakar c'est terminé

Mais sans couverture télé, que reste-t-il du Dakar ? Si les frais de l’organisation sont couverts par les inscriptions, les grosses écuries comme les plus petites comptent avant tout sur leurs sponsors pour les régler. Et ces derniers n’ont pas d’autre vitrine pour justifier leur présence que la télé. Alors pour que le spectacle continue, c’est la chaîne maison qui va le diffuser.

À quel prix ? Difficile de chiffrer les frais nécessaires à un tel barnum. D’autant que l’Équipe est tout juste à l’équilibre sur son exercice précédent, après avoir connu plusieurs déficits. Son patron, Jérôme Saporito a beau, grâce à cette diffusion, rêver d’un revival du rallye-raid comme la F1 en connaît depuis quelque temps, rien n’est joué. Mais nul doute que les sponsors du Dakar guetteront l'audimat de la chaîne entre le 5 et le 19 janvier prochain.