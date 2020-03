Le designer de Dodge montre une potentielle future grande nouveauté

La Dodge Challenger se vend toujours très bien aux Etats-Unis malgré sa carrière à rallonge et sa plateforme vieillissante. Une recette du néo-rétro qui fait cependant mouche, tout comme la Fiat 500 du même groupe, mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, Dodge renouvelle sa Challenger. Et justement, le designer en chef Ralph Gilles, qui avait travaillé sur les Chrysler 300 et SRT Viper, dévoile sur Instagram une étude de style d'une "future" Dodge dont le nom n'est pas évoqué.

S'agissant d'un coupé, nous aurions évidemment envie de crier "Challenger", mais cela pourrait aussi donner des idées sur la future Charger. Notez la présence des protections de lame avant jaunes : il s'agit d'un détail de style qui a été conservé par les designers sur cette ébauche de style. En réalité, cela vient d'une petite histoire chez Dodge qui livrait parfois ses autos avec ces protections en concession, les vendeurs n'ayant pas toujours pensé à les retirer.

Une chose qui est devenue par la suite une petite "mode" chez les propriétaires qui conservent ces bandes jaunes sur leur auto. Dodge osera-t-il ce genre de chose sur la future Challenger ? La réponse ne tombera probablement pas avant 2021, au mieux.