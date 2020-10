Le Dodge Ram va enfin passer à l'électrique

Chrysler se reposerait-il un peu trop sur ses lauriers et son passé avec le Ram ? Le pick-up au bélier est en effet le dernier à ne pas évoquer le mot "électrique" pour son futur proche, mais cela va changer.

Le patron de FCA, Mike Manley, vient de confirmer qu'un Ram électrique était dans les cartons, ce qui paraît logique compte tenu de l'évolution du marché, avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Rivian et Tesla, et alors que Ford planche déjà depuis un certain temps sur le F150 électrique.GMC Hummer EV, Rivian R1T, Ford F150, Tesla Cybertruck, l'offre va s'agrandir dans cette décennie qui s'annonce marquante pour le marché américain, dominé par les ventes de pick-up.

De son côté, Chevrolet a tout récemment confirmé la préparation d'un pick-up électrique avec près de 700 km d'autonomie, et des packs de batterie allant de 50 à 200 kWh. Un doute persiste toutefois sur l'utilisation du nom "Silverado" pour cette nouveauté, qui devrait voir le jour d'ici 2 à 3 ans. Concrètement, d'ici la moitié de la décennie, la plupart des grands acteurs auront mis sur le marché les pick-up électriques. Les constructeurs devraient toutefois vendre ces modèles en parallèle des pick-up thermiques traditionnels, le temps de faire la transition...