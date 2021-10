Le fabricant de l'iPhone dévoile ses premières automobiles

Auparavant impensable, le fait de passer du monde de la Tech à celui de l'automobile (et inversement) est de plus en plus réaliste. On ne compte plus les constructeurs automobiles présents dans les salons spécialisés du digital et des appareils connectés, et à l'inverse, certains grands noms de l'électronique et de l'informatique n'hésitent plus à tenter des projets autos.

Mais celui là paraît déjà plus concret que les autres. Foxconn, l'énorme entreprise chinoise qui fabrique notamment les iPhones pour Apple, a dévoilé trois concept-cars, évidemment électriques : la berline Model E (dessinée en partenariat avec Pininfarina), le SUV Model C et le bus Model T, qui pourrait être sur les routes chinoises dès l'année prochaine. Le SUV, lui, serait commercialisé dès 2023 à un tarif toutefois très dissuasif d'environ 300 000 €.

Foxconn, qui fait équipe avec Fisker, souhaite devenir un acteur majeur de l'automobile mondiale et prend les choses très au sérieux. Plus de 300 millions d'euros ont été investis en 2020 pour l'automobile, et l'enveloppe va grossir en 2021 et 2022. Surtout, le puzzle commence à s'assembler : avec Foxconn, Apple aurait un allié idéal pour implanter ses technologies liées à l'automobile, et Fisker se retrouverait dans un cercle d'entreprises idéales pour aller concurrencer Tesla, le rival désigné officiellement par le constructeur de la Karma.