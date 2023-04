Le Ford Mustang Mach-E désormais à partir de 56 990€

Maintenant que Ford a présenté son Explorer basé sur le Volkswagen ID.4, le Mustang Mach-E va-t-il garder de l’intérêt auprès de la clientèle pour ceux qui recherchent un SUV familial électrique ? L’engin affiche toujours un style très dynamique inspiré de la Mustang, mais son addition élitiste complique sa carrière sur notre marché européen maintenant que la concurrence devient rude. Voilà pourquoi après la grosse baisse de prix aux Etats-Unis, Ford a décidé de rendre son Mustang Mach-E plus abordable sur notre marché.

Alors qu’il ne descendait pas sous les 61 650€ dans sa version de base à 269 chevaux équipée de batteries de 76 kWh (autonomie annoncée de 440 km) il y a encore quelques jours, le Mustang Mach-E coûte désormais 56 990€ et perd ainsi près de 5 000€ d’un coup. Il reste cependant très cher dans la catégorie des modèles familiaux électriques, sachant qu’un Tesla Model Y de base (autonomie annoncée de 455 km) s’affiche à 46 990€ depuis la baisse de prix spectaculaire de janvier. Dans un autre genre, le Skoda Enyaq iV à batteries de 77 kWh (autonomie annoncée de 544 km) coûte 53 190€. Le Kia EV6 GT s’affiche lui à 53 690€ en premier prix avec les batteries de 77,4 kWh (autonomie de 528 km annoncée). Certes, l’Américain peut se targuer à ce prix d’équipements qui font défaut à la plupart de ses concurrents, comme les caméras à 360 degrés. Notons par ailleurs que cette version d’entrée de gamme est actuellement remisée (sous condition de reprise) à 46 990€, ce qui permet de bénéficier du bonus écologique de 5 000€.

Jusqu’à 81 990€

Les autres versions du Mustang Mach-E deviennent elles aussi plus abordables. La version « Premium » équipée des mêmes batteries avec les deux moteurs et la transmission intégrale s’affiche à 59 990€, avec actuellement un prix remisé à 54 490€. La version Premium à grosses batteries de 600 km d’autonomie coûte elle 66 990€ (61 490€ en prix remisé), la Premium à grosses batteries et bi-motorisation s’affiche à 73 990€ (67 490€ en prix remisé). Enfin, le Mustang Mach-E GT haut de gamme de 481 chevaux se négocie désormais à 81 990€ (prix remisé de 75 490€). Même en ajoutant les remises ponctuelles, l’Américain coûte un peu plus cher que ses concurrents.