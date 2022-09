Le futur DS 3 surpris sans camouflage

C'est l'année des restylages pour la marque DS. Il y a quelques jours, nous essayions d'ailleurs le nouveau DS 7, version restylée du DS 7 Crossback lancé en 2017. Mais la division premium française du groupe Stellantis a d'autres projets pour 2022 : elle doit également dévoiler la version « phase 2 » du DS 3 Crossback, commercialisé depuis 2018. Une nouveauté elle aussi attendue sur le stand de la marque au prochain Mondial de l'automobile de Paris qui ouvrira ses portes le 17 octobre.

Et c'est précisément ce nouveau DS 3 qui vient de s'afficher sur le forum du site Worldscoop, dans une version noire dépourvue à première vue de camouflage. L'image permet d'étudier les différences sur la partie avant, qui semblent très discrètes : les optiques n'évoluent que très peu et on note des bandeaux de LED différents sous celles-ci. Le dessin des boucliers change lui aussi avec des contours de la calandre plus affutés. Le maillage de la calandre lui-même diffère et reprend un schéma similaire à celui du récent DS 7. Les arrondis du DS 3 Crossback laissent la place à des traits plus pointus sur le pli du bouclier sous les optiques. Mais attention, ce prototype comporte peut-être des pièces du DS 3 Crossback pour garder le secret sur l'étendue des nouveautés.

Et sous le capot ?

Sous le capot, le DS 3 devrait conserver ses moteurs essence Puretech mais pas le diesel. Quant à la version 100% électrique, elle profitera sans doute d'améliorations au niveau de la capacité de ses batteries et de son moteur. Rendez-vous d'ici quelques jours pour découvrir ce nouveau DS 3 de manière officielle.