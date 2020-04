Le futur haut de gamme de Lexus avec plus de 600 ch ?

Le catalogue Lexus américain est nettement différent de celui que l'on a en Europe. Des modèles tels que le LX sont particulièrement adaptés à ce marché où les gros gabarits ont leur place. Il y a deux ans, Lexus avait présenté un impressionnant concept de SUV : le LF-1 Limitless. Depuis, le constructeur est resté relativement muet sur cette création qui était toutefois censée préfigurer la nouvelle génération de LX.

Selon Car and Driver, le concept annoncerait plutôt un autre modèle, baptisé LQ, et placé au sommet du catalogue. Concrètement, il s'agirait d'un SUV sportif basé sur la plateforme de la limousine LS, et qui pourrait bénéficier d'une version "F" à moteur V8 biturbo de plus de 600 ch.

La recette fait évidemment penser à un concurrent des BMW X6 M, Audi RS Q8, Mercedes GLS 63 AMG et futur hypothétique BMW X8 M. Un modèle qui ne devrait toutefois pas voir le jour en Europe où le RX reste le fleuron de Lexus en matière de SUV.