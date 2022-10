Le futur SUV coupé de Renault auquel vous n'aurez pas droit

Il y a quelques mois, Renault et Geely annonçaient une prise de participation de 34% dans la division coréenne de la marque au losange par le constructeur chinois, pour la somme de 196 millions d'euros. Devenu l'un des principaux actionnaires de cette division coréenne, Geely s'engageait notamment à fournir ses propres plateformes techniques dans le but de développer de nouvelles voitures spécialement conçues pour le marché sud-coréen et d'autres pays de la région Asie.

Le SUV visible dans l'image teaser ci-dessus montre précisément le premier modèle de Renault conçu dans le cadre de cette collaboration entre les deux grands groupes automobiles. Il prend la forme d'un modèle familial au profil façon « coupé », une silhouette décidément très tendance actuellement partout dans le monde. Il s'agira d'un modèle équipé d'un groupe motopropulseur hybride. Sachant qu'il utilisera une plateforme Geely, on imagine qu'il pourrait reprendre les éléments techniques principaux du récent Lynk & Co 01 (un SUV hybride de cette autre marque appartenant à Geely).

Pas pour l'Europe

A priori, ce SUV coupé hybride se cantonnera au marché asiatique et ne viendra pas chez nous en Europe. Sur le Vieux Continent, Renault devrait continuer de proposer des modèles conçus entièrement en interne dans les années à venir. Mais si Geely devient prochainement un gros actionnaire de la division thermique mondiale de Renault comme des bruits de couloir le laissent entendre depuis quelques jours, les synergies techniques entre les deux groupes finiront sans doute par concerner aussi le développement des Renault vendues en Europe.