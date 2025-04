Le futur SUV électrique Porsche Cayenne Coupé part à l’assaut du Nürburgring.

Désormais les modèles sportifs utilisent la motorisation électrique pour bénéficier d’excellentes accélérations sans rejeter un gramme de CO2. Chez Porsche, la motorisation électrique, on l’emploie depuis quelques années avec les modèles Taycan, mais on s’apprête à transformer tous les modèles thermiques du catalogue en véhicules électriques.

C’est déjà le cas pour le SUV Porsche Macan, ça sera bientôt le cas pour les Porsche 718 Boxster et Cayman, mais aussi pour le SUV Porsche Cayenne. Si ce dernier va rester encore pendant de longs mois, équipé d’un moteur à explosion (il sera restylé pour durer jusqu’en 2030), la prochaine génération qui s’avance sera électrique. Et cela sera également valable pour la version sportive : Cayenne Coupé.

Des essais à toute vitesse

Ce SUV Porsche Cayenne Coupé Electric a été vu dernièrement sur le circuit du Nürburgring. Assez fortement camouflés, les prototypes de ce modèle dévalent à toute vitesse les courbes du circuit allemand afin d'analyser le comportement de ce modèle lesté d’une batterie de forte capacité. Le poids étant l’ennemi qui perturbe les performances et la tenue de route, Porsche veut garantir à ses clients qu’ils disposeront toujours d’un modèle performant, bien qu’il soit animé par une motorisation électrique.

Des excroissances plastiques pour camoufler les lignes

On voit sur les photos que les essayeurs qui liment le bitume du Nürburgring malmènent ce Porsche Cayenne Coupé afin de tester sa capacité à prendre de l’angle sans glisser. Si le SUV Porsche est soumis à la torture, c’est que son lancement est relativement proche et devrait être effectif en début d’année prochaine. Pour le moment il est impossible de savoir à quoi ressemblera ce modèle, les camouflages, certains éléments plastiques installés sur les flancs et à l’arrière du véhicule nous empêche de nous faire une idée précise sur ce point.