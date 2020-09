Le futur SUV Honda électrique préfiguré par l'e: Concept

Honda intronise à l'occasion du salon de Beijing la voiture préfigurant le premier modèle électrique que la firme nippone commercialisera en Chine. Il s'agit en effet d'un SUV branché sobrement baptisé e: Concept.

Des lignes à la fois dynamiques et minimalistes, des projecteurs LED, un bouclier sculpté, des surfaces vitrées réduites, un pare-chocs arrière creusé, un bandeau lumineux sur la poupe et un hayon très plongeant sont de la partie. Honda promet un contenu technologique à la hauteur de son look avec des assistances innovantes pour la conduite autonome, de l'intelligence artificielle, des équipements de sécurité exploitant via le Honda Sensing des radars et caméras à 360 degrés et un système d'infodivertissement Honda Connect profondément remanié pour ce type de véhicule.

Les bruits de couloir évoquent une commercialisation en série pour 2022. Le SUV électrique Honda e: Concept prendra sans doute une forme plus adaptée pour une industrialisation et une commercialisation de masse avec cinq portes, des poignées visibles et des rétroviseurs façon citadine Honda e. Rendez-vous dans quelques années pour découvrir tout ça.