Le Gazole franchit à son tour la barre des 2 euros !

Malgré la remise de 18 centimes accordée par l’Était jusqu’à la fin des grandes vacances estivales sur le prix du litre de carburant, le budget transport risque bien de peser lourd sur les finances des Français qui ont l’intention de prendre leur voiture pour partir en vacances.

Après l’essence une semaine auparavant, le gazole a également franchi la semaine dernière la barre symbolique des deux euros le litre en moyenne en France.

Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique concernant la semaine dernière et publiés ce lundi, le litre de gazole s’établissait à 2,0694 € en moyenne, soit une hausse de 11 centimes par rapport au vendredi précédent.

Le sans-plomb 95, le sans-plomb 98 et le sans-plomb-E10 connaissent la même trajectoire, avec des tarifs en hausse : 2,1309 € pour le SP95, 2,1989 € pour le SP98 et 2,096 € pour le SP95-E10. En six mois, le prix moyen du litre de gazole a ainsi augmenté de 53 centimes, contre 48 centimes pour le sans-plomb 95-E10.

Une inflation des prix des carburants que l’on constate également au niveau mondial avec des tarifs qui explosent aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec des prix du sans-plomb 95 qui dépassent même les 2,30 € dans cinq pays : Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède et Grèce.