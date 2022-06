Le prix des carburants flambe de nouveau

Simple pansement sur une hémorragie, la remise de 18 centimes € accordée sur les prix au litre des carburants par le Gouvernement français sera maintenue jusqu’à la rentrée.

Une mesure ponctuelle qui permet à l’heure actuelle de contenir la nouvelle flambée des prix des carburants.

Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, le super sans plomb 95 a atteint 2,1012 € le litre en moyenne la semaine dernière et le sans-plomb 95-E10 2,0660 €. Une barre symbolique que les deux carburants n’avaient pas franchie depuis le mois de mars dernier avant la mise en place de la remise exceptionnelle.

Le Gazole se rapproche lui aussi des 2 € le litre avec un prix moyen constaté la semaine dernière de 1,9615 € le litre.

Le prix des carburants, déjà particulièrement élevé depuis le début du conflit en Ukraine a été secoué par l’annonce de l’embargo progressif sur le pétrole russe annoncé par l’Union Européenne, avec un baril de pétrole flirtant avec les 120 € en début de semaine. La cause de la flambée du sans-plomb est également à chercher du côté des États-Unis, grand consommateur de ce type de carburant et dont la demande est en forte hausse à l’approche de la saison estivale et des traditionnels grands trajets en voiture de nombreux Américains.

Si la courbe poursuit son ascension, la fin de la remise prévue pour la rentrée prochaine devrait causer quelques maux de tête à des Français déjà victimes d’une inflation galopante au quotidien.