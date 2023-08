Le gouvernement ne veut pas aider à nouveau les Français sur le carburant

Les prix du carburant n’ont jamais été aussi élevés depuis six mois. En raison de la hausse traditionnelle de la demande en Europe et aux Etats-Unis l’été mais surtout d’une augmentation sensible de l’activité économique en Chine par rapport aux précédentes années pénalisées par le covid-19 (en plus d’une limitation des quantités par les pays producteurs), le cours du pétrole est revenu à des niveaux plus élevés et les prix affichés à la pompe en France suivent.

Alors que le SP-95 et le diesel se rapprochent à nouveau des 2€ du litre, le gouvernement va-t-il se retrouver obligé de mettre à nouveau en place des aides pour les citoyens les plus nécessiteux ? Pour l’instant, il n’en est pas question d’après la Première Ministre Elisabeth Borne : « il y a eu une augmentation des prix depuis le mois de juillet mais on ne devrait pas avoir de flambée dans les prochaines semaines », estime-t-elle face aux journalistes de France Bleu. « Il n’est pas prévu de remettre des chèques carburant », précise-t-elle.

Pas de nouvelle aide au carburant

Rappelons que le gouvernement français avait d’abord installé un système de remise automatique au prix de l’essence en avril 2022, supprimée définitivement au 1er janvier 2023. Il a ensuite remplacé cette aide par un chèque carburant réservé aux Français aux faibles revenus ayant le plus besoin de leur voiture. Mais les Français devront désormais se débrouiller sans une aide supplémentaire en ces temps où le carburant redevient presque aussi cher qu’au moment où ces aides avaient été décidées. Rappelons qu’à l’été 2022, le prix moyen du litre de gazole avait atteint 2,09€ en juin contre 2,08€ pour le sans plomb 95 (source : Insee). Au 18 août dernier, le diesel coûtait en moyenne 1,8735€ du litre et le SP-95 1,9490€.