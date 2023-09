Le gouvernement veut pousser les distributeurs à vendre du carburant à perte pendant six mois

Alors que le prix des carburants continue de monter en France, le gouvernement cherche des solutions pour l’alléger sans pour autant remettre en place de coûteuses remises comme il l’avait déjà fait en 2022. Après avoir incité avec insistance les distributeurs à multiplier les opérations de vente de carburant à prix coûtant, il veut désormais que ces mêmes distributeurs vendent du carburant à perte de manière ponctuelle.

D’après les journalistes du Parisien, un projet de loi va être déposé en ce sens car la vente à perte de carburant est actuellement interdite dans le pays et ce depuis 1963, hors périodes de soldes. Mais la mesure ne fait pas l’unanimité comme l’explique Francis Pousse dans les colonnes du Figaro. Pour le président national stations-service et énergies nouvelles au sein du syndicat professionnel Mobilians, représentant les stations-service hors grandes surfaces, cette mesure « favoriserait les grands groupes et entraînerait la mort des petits distributeurs ».

Le prix des carburants devrait continuer de monter

Rappelons que la tendance n’est clairement pas à la baisse de prix dans les stations-essence puisque les experts prédisent un marché du pétrole au plus haut pour les mois à venir à cause de la demande mondiale très importante. En France, faire le plein de sa voiture thermique va donc rester cher pendant longtemps.

D'après Bruno Le Maire interviewé il y a quelques minutes sur France 2, le projet de loi sur l'autorisation de la vente de carburant à perte sera débattu à l'assemblée en octobre pour que les prix puissent effectivmeent baisser à partir de décembre. Cette autorisation de vente à perte durera six mois.