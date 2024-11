Le Grand Prix de Monaco à la fin du festival de Cannes, c'est bientôt fini

C’est l’un des rendez-vous les plus prestigieux au calendrier du championnat du monde de Formule 1, même s’il accouche souvent d’une course ennuyeuse dans les rues de la Principauté à cause de la quasi-impossibilité de dépasser pendant l’épreuve. Le Grand Prix de Monaco existe depuis 1929 et n’est sans doute pas près de disparaître du championnat du monde de Formule 1 au vu de sa popularité.

Mais il va évoluer un peu dans sa programmation : jusqu’à présent (et pour l’édition 2025 encore), il se tient traditionnellement pendant le dernier week-end du mois de mai ce qui coïncide avec la fin du Festival de Cannes de cinéma. Voilà aussi pourquoi c’est un rendez-vous un peu incontournable pour le gotha qui enchaîne souvent les festivités cannoises avec celles de Monaco. Mais à partir de 2026, ce Grand Prix de Monaco se tiendra pendant le premier week-end du mois de juin.

Plus de conflit de date avec les 500 miles d’Indianapolis

Ce changement de dates permettra au Grand Prix de Monaco de ne plus « clasher » avec les 500 Miles d’Indianapolis, autre rendez-vous incontournable de la saison de sport automobile. Par ailleurs, l’organisateur du championnat de Formule 1 précise que le Grand Prix de Monaco restera au calendrier au moins jusqu’en 2031.

Rappelons que le Grand Prix de Monaco 2025 se tiendra du 23 au 25 mai, exactement comme les 500 Miles d’Indianapolis dont la course se tiendra le 25 mai aussi. Quant au Festival de Cannes, il terminera le 24 mai.