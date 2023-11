Le GWM Tank 700 en rupture 58 secondes après son lancement

Démarrage sur les chapeaux de roues pour le véhicule surélevé haut de gamme asiatique Great Wall Motor Tank 700 Hi4-T. Les 70 voitures proposées en prévente à l'occasion du salon de Guangzhou ont été bloquées en moins d'une minute.

Ce modèle aux airs de Land Rover Defender et de Mercedes Classe G en un peu plus grand embarque sous son capot une mécanique hybride rechargeable composée d'un 3,0l V6 biturbo de 360 chevaux et d'un moteur électrique. La puissance cumulée atteint 517 chevaux pour 750 Nm de couple. Une cavalerie envoyée au sol via quatre roues motrices et une transmission automatique neuf rapports. D'autres versions moins performantes et dotées d'un essence quatre cylindres 2,0l complètent la gamme. Concernant le GWM Tank 700 Hi4-T, il dispose en outre de pneus Michelin Pilot Sport 4 sur des jantes de 22 pouces, de projecteurs LED et d'éclairages additionnels intégrés dans des éléments en carbone sur le toit.

Comme vu précédemment, les 70 premiers exemplaires ont trouvé preneur en 55 secondes seulement. Un attrait peu surprenant : son look affirmé, sa puissance et son tarif bien placé de 90 215 euros environ en font -même en Chine- un produit très agressif sur le marché des véhicules surélevés hybrides rechargeable.