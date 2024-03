Si les sportives thermiques ont définitivement disparu du catalogue de Hyundai, le constructeur coréen peut désormais compter sur un SUV électrique ultra-sportif pour s’attaquer au Tesla Model Y Performance. Un modèle qui revendique plus de 600 chevaux en puissance maximale et un comportement dynamique finement mis au point. Mais aussi une addition astronomique avec un prix français de 78 000€ tout de même !

dailymotion Le Hyundai Ioniq 5 N électrique vous fait croire qu'il est thermique (vidéo)

Comme nous avons pu le constater nous-même lors de notre essai du véhicule actuellement en Espagne avec Eddy et Alan, il pousse vraiment très loin ses efforts de simulation des sensations de conduite. Grâce à une fausse sonorité et même un faux étagement de boîte, il essaie de vous faire croire que vous conduisez une sportive à énergie fossile qui grogne et qui pétarade.

Rendez-vous le 25 mars pour lire notre essai

Notre essai détaillé de ce nouveau (et étrange) Hyundai Ioniq 5 N sera publié le 25 mars prochain sur Caradisiac. Vous saurez donc bientôt si le Coréen offre des sensations permettant de justifier son prix si élevé. Pour rappel, un Tesla Model Y Performance (certes moins puissant) ne coûte « que » 55 990€.