Le Hyundai Ioniq 5 N électrique encore plus cher que le Kia EV6 GT

La montée en gamme des véhicules du groupe Hyundai-Kia passe désormais par les versions ultra-sportives. Après la Kia Stinger (aujourd’hui disparue) et la Hyundai i30 N (supprimée du marché français à cause du malus), les Coréens mettent le paquet sur les déclinaisons électriques ultra-puissantes. Avec le Kia EV6 GT qui a surpris notre pilote Soheil Ayari lors de son essai sur circuit, et désormais avec son cousin de chez Hyundai qui se revendique encore plus radical. Et cher.

Le nouveau Hyundai Ioniq5 N de 650 chevaux en crête (ou 609 chevaux en puissance permanente) coûte en effet 78 000€ en prix de base, à comparer aux 74 690€ demandés pour le Kia EV6 GT qui ne développe « que » 585 chevaux au maximum. A ce prix il ne reste heureusement que cinq options au catalogue, mais c’est nettement plus cher qu’un Tesla Model Y Performance affiché à « seulement » 59 990€.

Quelle clientèle pour ces modèles ?

Ces autos électriques ultra-puissantes de Hyundai et Kia se retrouvent donc à des tarifs habituellement réservés aux marques allemandes premium ou à de vrais constructeurs de luxe. Bon, on imagine qu’elles resteront limitées à de tout petits nombres dans les ventes sur notre marché…