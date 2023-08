Le karting pourrait devenir une discipline olympique

Il n’y aura évidemment pas de sport mécanique aux prochains jeux olympiques de Paris 2024. Les jeux se concentrent actuellement sur les épreuves d’athlétisme, les jeux de balle, la natation, le tir ou encore les épreuves à cheval et on n’a jamais vu des athlètes se battre au volant de voitures de course dans toute l’histoire de ces jeux olympiques.

Mais il pourrait y avoir une surprise aux jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, alors que le comité olympique international discute de l’intégration possible de nouvelles disciplines pratiquées pendant cette compétition qui se tient tous les quatre ans. Par le passé, on a déjà vu certaines disciplines disparaître au profit de nouvelles et la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ferait actuellement pression pour que le comité intègre enfin un sport mécanique à sa grande compétition.

Du karting électrique ?

D’après les journalistes américains de Jalopnik, c’est le karting électrique qui tiendrait la corde et la FIA cherche à l’imposer depuis 2018. Elle avait même organisé une session de démonstration lors d’un évènement à l’été 2018 en Argentine. Il faut aussi dire que le karting présente l’intérêt de ne pas nécessiter de vrais circuits pour organiser des courses, puisqu’un terrain goudronné suffit. Et la présence d’une motorisation électrique permettrait de garder une dimension écologique pour la discipline. Alors à l’époque où de nombreuses personnes se passionnent pour Drive to Survive, le sport automobile va-t-il devenir une authentique discipline olympique ? D’après les journalistes de Reuters, l’organisateur doit prendre sa décision dans les semaines à venir.