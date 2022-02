Le Kia Niro EV livre ses premiers secrets

Référence du marché des voitures électriques, le Kia e-Niro va prochainement céder sa place à une nouvelle génération. Qui dit nouvelle génération, dit changement de nom, puisque l’électrique coréen se fera désormais appeler Kia Niro EV.

Un nom qui reste encore mystérieux tant les informations sur le prochain modèle sont précieusement conservées en Corée. C’était sans compter sur Kia Suède, qui en quelques instants a anéanti tout le travail de marketing du constructeur.

Une fuite qui nous permet donc d’en savoir plus sur ce Kia Niro EV. On y apprend ainsi que l’autonomie de la voiture serait, selon le constructeur de 463 km. Une donnée quasiment identique à la précédente génération. Quoi de plus logique puisqu’on devrait retrouver la motorisation de 150 kW (204 chevaux), et la batterie de 64 kWh.

Concernant la version hybride rechargeable, elle comptera sur le moteur essence de 1,6 litre, complété par une unité électrique de 80 chevaux offrant ainsi une puissance totale de 183 chevaux. La batterie devrait monter en grade avec une capacité passant de 8,9 kWh à 11,1 kWh permettant ainsi une autonomie de 60 km en électrique.

Enfin, Kia Suède a dévoilé les trois niveaux de finition proposés sur le futur Kia Niro EV : Action, Advance et Advance Plus, mais aussi les prix (suédois) des trois versions : 46 449 € pour la version Active, 48 794 € pour l’Advance et 50 667 € pour l’Advance Plus.

Si vous avez un secret à confier, vous saurez dorénavant qu’il ne faudra pas vous tourner vers Kia Suède afin de l’emporter dans la tombe.