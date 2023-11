Le kia Sportage fête ses 30 ans avec une édition spéciale

Plus de sept millions d’unités vendues dans le monde sur cinq générations, le Sportage est donc un pilier de la gamme Kia. Depuis 2015, il est même le modèle le plus vendu de la marque.

Cette nouvelle édition est déjà disponible à la vente uniquement dans les versions hybrides et hybrides rechargeables, à partir de 41 990 € (Hybride 230 ch 4x2) soit 2 600 € de plus que l’entrée de gamme Active. Il faut compter 3 000 € supplémentaires pour la version à quatre roues motrices.

L’Edition 30 Years se démarque par des inserts noirs brillant autour des vitres, pour l’occasion teintées, et du becquet, d’autres inserts en chrome foncé à l’avant, à l’arrière et sur les flancs, ainsi que des jantes de 19 pouces également en noir brillant. Côté coloris, en plus des Blanc Sensation, Blanc, Noir Basalte, Gris Eclipse et Vert Bornéo, une autre teinte inédite est disponible, le Gris Céramique.

Un équipement plus riche

Côté équipement, la dotation est un peu plus riche puisqu’il s’équipe en plus du niveau Active des quatre vitres électriques séquentielles avec fonction anti-pincement côté conducteur, du volant chauffant, de la sellerie suédine spécifique, des sièges avant et arrière chauffants ou encore de l’accès et le démarrage sans clé, et donne accès au toit ouvrant panoramique en option.