"Le leasing social ? Je n'ai pas de quoi payer 100 euros par mois pour ma voiture" Le bistrot de l'auto

À l’occasion de ce deuxième épisode du Bistrot de l’auto Caradisiac, nous avons quitté l’Indre-et-Loire pour retrouver l’Île de France. C’est sur une terrasse que nous rencontrons Lalia, Leslie et James, sur une place aux allures provençales. Et pourtant, elle se niche à St Denis, dans le 93 et en pleine ZFE. Un dispositif en voie d’extinction, et une zone à faible émission qui ne trouble pas outre mesure les trois amis qui se sont retrouvés le temps d’un déjeuner, et qui acceptent de parler automobile.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

La voiture de Lalia, une Skoda Fabia de 2024, dispose de la bonne vignette pour entrer dans la zone. Ce qui n’est pas le cas de Leslie. Son C4 Picasso diesel accuse son âge, « mais je ne l’utilise pas pour me rendre à mon travail ». Un monospace dont les réparations lui ont coûté plus que son prix d’achat. « J’ai tout changé : l’embrayage, les quatre amortisseurs et les moyeux. Et là, c’est la boîte auto qui est en train de lâcher ».

LOA récente pour l'une, occasion ancienne pour l'autre

Lalia a moins de souci avec sa Skoda. Elle est en LOA et doit la rendre dans un an et demi. Mais elle ne replongera pas avec une telle formule pour la suivante. « trop de stress, on a toujours peur de l’abîmer, et dépasser le nombre de kilomètres du contrat ». D’autant qu’elle la prête souvent à son fils, le soir, « et le lendemain matin, elle a 150 km de plus ». Lorsqu’elle changera de voiture, elle ne va pas pour autant rouler en électrique. « Je veux du rassurant ». Lalia va s’orienter vers Mercedes ou Audi, « du sécuritaire, mais pas en leasing Je vais faire un crédit, tant pis ».

Leslie aussi aimerait changer de voiture. Mais, actuellement en instance de divorce, ses finances ne suivent pas. Un leasing social pour une future électrique ? « Même à 100 euros par mois, ça ne passera pas ». Alors, elle va traîner son C4 Picasso jusqu’au bout. Après ? « Une autre occasion, la moins chère possible ».

Le périf à 50 km / h ? "Une blague".

En attendant, les deux copines circulent en région parisienne en voiture, lorsque c’est nécessaire, comme pour leurs rares sorties parisiennes. Le périf à 50 km / h ? « Limiter ainsi une quatre voies, une autoroute ? C'’est une blague », se contente de commenter Leslie. Lalia prend son mal en patience. « Je roule normalement et freine dès que Waze m’indique un radar ». Ainsi va la vie de deux conductrices en ile de France, entre restrictions de circulation, budget automobile et limitations de vitesse.