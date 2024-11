Le low-cost roumain bientôt roi de l'automobile européenne

La Dacia Sandero avait déjà livré un combat assez serré face au Tesla Model Y l’année dernière en Europe. Écoulée à 235 893 unités en 2023, elle a finalement terminé derrière le SUV électrique américain vendu à 254 822 exemplaires sur la même période.

Mais les cartes sont largement rebattues en 2024. On l’a vu, le SUV de la marque d’Elon Musk est nettement moins en forme même s’il réalise toujours de jolis chiffres sur notre marché. Sur le mois d’octobre 2024, il s’est d’ailleurs fait battre par le Skoda Enyaq dans le classement des meilleures ventes d’Europe ! Quant à la Dacia Sandero, elle a pris la tête du marché à la régulière face aux modèles thermiques depuis le début de l’année. Sur le mois d’octobre, elle termine encore à la première place avec 21 740 unités vendues d'après les données de JATO, soit une petite baisse de 3% par rapport aux chiffres du même mois l’année dernière.

Le T-Roc et la Golf semblent décrochés

Cette Dacia Sandero ne semble plus vraiment rattrapable sur les deux derniers mois de l’année et devrait donc être sacrée « voiture la plus vendue du marché européen » en 2024. Notons, dans ce classement des meilleures ventes européennes d’octobre 2024, la présence de la Peugeot 208 à la seconde place et l’entrée de la Citroën C3 en 23ème position. Cette dernière possède-t-elle de quoi viser à moyen terme la première place grâce à sa version thermique dont le prix se rapproche beaucoup de celui de la Dacia Sandero ?