Le manuel du conducteur, objet en voie de disparition ?

Le bon vieux manuel du conducteur va-t-il bientôt disparaître ? Hier mardi, Opel a annoncé qu’il allait, comme nombre d’autres constructeurs avant lui, cesser de fournir un manuel d’utilisation sous forme papier pour ses nouveaux modèles.

Celui-ci passera au 100% numérique, et se verra dorénavant accompagné d’un fascicule simplifié reprenant les fonctionnalités essentielles des voitures.

On veut bien entendre la marque vanter sa « responsabilité environnementale » avec cette démarche permettant de ne pas imprimer plusieurs centaines de millions de pages chaque année, mais on comprend surtout qu’elle y trouve un moyen de réduire ses coûts (ce qui est compréhensible).

Or, le livret du conducteur, au même titre que le carnet d’entretien, participe pleinement du plaisir de découvrir sa voiture. Il donne une consistance et permet de créer du lien avec l’objet qui nous transporte.

Bien sûr, il y a une certaine ironie à ce qu’un média 100% numérique comme Caradisiac verse une petite larme sur la disparition d’un support papier.

Mais on n’est pas certain qu’en agissant de la sorte Opel réponde réellement « au souhait de nombreux clients de disposer de moins de papier dans la voiture », sachant que l’âge moyen de l’acheteur de voiture neuve est de 55 ans, population qui n’appartient pas précisément à la catégorie des digital natives.