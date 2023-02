Le marché automobile chinois dévisse

La Chine fait rêver tous les constructeurs automobiles du monde par ses volumes de vente et le potentiel de développement qu’il représente pour les marques. Mais après des mois compliqués où la part de marché des marques européennes, japonaises et américaines ne cesse de se contracter dans l’Empire du Milieu, le repli général des ventes a été très important sur le mois de janvier 2023. En Chine, il s’est vendu 1,29 million de voitures neuves dans le pays en janvier 2023. Une chute de 37,9% par rapport aux chiffres de janvier 2022, et même de 40,4% par rapport au mois de décembre 2022 !

Ce repli impressionnant s’explique d’abord par la suppression de certaines aides à l’achat pour les véhicules électriques et hybrides, qui a poussé de nombreux consommateurs à anticiper leur achat l’année dernière. D’après la CPCA, la fédération chinoise des constructeurs de voitures, le contexte social n’aurait pas aidé non plus : le nouvel an lunaire, une période de vacances très importante en Chine, était fixé cette année au 22 janvier soit plus tôt que d’habitude. Il s’est vendu 332 000 voitures électriques en Chine au mois de janvier, soit tout de même un quart des voitures neuves immatriculées ce mois-ci. Mais elles ont baissé de 6,3% par rapport à janvier 2022 et surtout de 48,,3% par rapport à décembre 2022, ce qui laisse penser que de nombreux acheteurs se sont dépêchés de profiter des aides à l’achat prévues avant leur disparition. Compte tenu de l’intensité de la baisse, elle ne s’explique probablement pas uniquement par ce changement dans la fiscalité locale.

Une légère augmentation des ventes en 2022

Après une hausse de 4,4%, le marché automobile chinois avait augmenté de 1,9% en 2022 après une année 2020 particulièrement perturbée par le covid-19. Mais l’instabilité du marché chinois actuel, après de longues années de croissance importante, pose désormais problème aux marques étrangères implantées là-bas qui voient reculer leurs ventes. Audi a baissé de 8,4% en 2022 là-bas, BMW de 6,4% et Mercedes de 1%.