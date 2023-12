Le marché de l’occasion toujours en retard sur 2022

2023 terminera-t-il dans le rouge ? À en voir les statistiques de vents de véhicules d’occasion des 10 premiers mois de l’année, on peut, effectivement, le craindre. Octobre s’est pourtant clos avec une progression notable des changements de propriétaires avec + 6,1 %, soit 441 424 transactions. Mais, au cumul depuis le 1er janvier, les 4 757 919 ventes représentent toujours une baisse de 0,8 % par rapport à l’année précédente.

Selon les données d’AAA Data, les marques françaises continuent à perdre du terrain. Ainsi, Citroën ne progresse "que" de 5,5 %, Peugeot de 5,6 % et Renault de 6 %. Ces augmentations sont donc moins importantes que le marché global. Seul DS Automobiles se distingue avec une hausse de 6,9 %. Mais, avec 5 629 unités, la marque premium reste un petit poucet.

Le premium n’est pas non plus en grande forme. Ainsi, Mercedes enregistre + 4,9 %, BMW + 5,3 % et Audi + 5,9 %. Outre-Rhin, le grand gagnant du mois passé est Volkswagen, 34 824 exemplaires des modèles de la marque ayant changé de mains le mois dernier.

Relevons également les très bons scores de Toyota, en hausse de 7,7 %, Hyundai (+ 16,5 %), Kia (+ 18,4 %), Skoda (+ 19,5 %) et Dacia (+ 20,3 %). La marque roumaine est également celle qui progresse le plus depuis le début de l’année, avec + 12,3 %.

Crédit photo : harry_nl