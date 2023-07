Le MG EHS restylé (2023) garde des prix très agressifs

Il y a quelques jours, MG levait le voile sur la version restylée de l’EHS, son SUV familial uniquement proposé en version hybride rechargeable sur le marché européen. Critiqué pour son extrême fadeur, le crossover gagne un peu de personnalité grâce à une face avant plus expressive, dont l’énorme calandre évoque -avec un peu d’imagination- les productions de la gamme de Mercedes-AMG.

La bonne nouvelle, c’est que l’engin ne profite pas de ce restylage pour augmenter ses tarifs. C’est même très inhabituel puisque malgré les changements esthétiques et les quelques améliorations intérieures (notamment au niveau du système d’info-divertissement), les prix restent identiques à la précédente version. L’EHS démarre toujours à 35 490€ dans la finition de base « Comfort », déjà richement équipée. La finition haut de gamme « Luxury » se négocie à 37 990€ et ajoute les caméras 360 degrés, les jantes de 18 pouces, un toit ouvrant panoramique, un siège passager électrique en plus du siège conducteur, une sellerie cuir noir et Alcantara ou encore un hayon électrique.

Pas de changement mécanique, mais il reste beaucoup moins cher que la concurrence

Rappelons que sous le capot, l’EHS restylé n’évolue pas et conserve son quatre cylindres hybride rechargeable développant 258 chevaux en puissance cumulée. Il revendique une distance maximale de 52 km en mode électrique et évite le malus écologique avec ses 43 g/km de CO2. Il coûte 8 000€ de moins que les autres SUV familiaux hybrides rechargeables du marché, ce qui fait oublier en partie sa consommation plus importante que ses rivaux une fois les batteries déchargées, son comportement dynamique quelconque ou l’agrément moyen de son moteur.