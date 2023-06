Le MG EHS restylé essaie de vous plaire

Depuis que MG a fait sensation avec sa fameuse MG4 affichée beaucoup moins cher que les autres compactes électriques tout en offrant des prestations loin d’être indignes, on avait un peu oublié l’EHS. Le SUV familial hybride rechargeable du constructeur anglais racheté par SAIC, présent sur notre marché depuis déjà plus de deux ans, affichait un design on ne peut plus anonyme malgré sa présentation intérieure correcte et son rapport prix-prestations serré. Le voilà qui passe par la case restylage afin d’améliorer ce qui constituait probablement l’un des plus gros freins à l’achat de ce modèle : son manque de personnalité (même dans une catégorie où l’achat n’a sans doute rien à voir avec un acte passionnel).

Voilà pourquoi l’engin s’équipe d’une calandre béante façon Mercedes-AMG en plus d’optiques différentes (100% LED) et de boucliers profondément remaniés. L’EHS évolue moins à l’intérieur où la planche de bord conserve son design et son ergonomie. En revanche, celle de l’interface numérique de l’écran tactile central progresse, avec au passage un processeur plus puissant en plus d’une architecture logicielle repensée. Pas du luxe quand on se souvient de la lenteur du précédent système…

Pas de changement mécanique

Sous le capot, on retrouve le bloc essence 1,5 litre de 162 chevaux fonctionnant de concert avec un moteur électrique de 122 chevaux (pour atteindre 258 chevaux et 370 Nm au cumul). D’une capacité de 16,6 kWh, les batteries permettent de parcourir officiellement 52 kilomètres. Reste maintenant à connaître le prix français, qui ne sera hélas connu que le 3 juillet prochain. Même si les ventes des véhicules hybrides rechargeables ont tendance à baisser sur notre marché, l’EHS pourrait continuer de convaincre si son addition reste aux environs des 35 000€ (il coûte actuellement 35 490€ en finition Comfort). Surtout avec cette nouvelle face avant ?