Le musée Porsche a 15 ans...

Comment, vous n’avez pas encore mis les pieds au musée Porsche ? Celui-ci a pourtant reçu près de 6 millions de visiteurs depuis son ouverture le 31 janvier 2009, dont 535 000 pour la seule année 2023, marquée par une exposition baptisée « 75 Years of Porsche Sports Cars ».

Au fil des ans, des personnalités telles qu’Arnold Schwarzenegger, le groupe AC/DC ou bien encore l’acteur Patrick Dempsey ont fait le déplacement à Zuffenhausen, où Walter Röhrl, double champion du monde des rallyes et ambassadeur la marque, se réjouit de voir exposées des voitures qui lui sont particulièrement chères : « c'est toujours le cadre idéal pour rencontrer non seulement des fans fidèles, mais aussi de nombreux compagnons et anciens collègues pilotes de course – et pour retrouver dans l'exposition de nombreuses voitures de course avec lesquelles j'ai goûté au succès. Les 959, Carrera GT et 918, dont j'ai participé au développement, sont bien entendu également régulièrement exposées. Ce qui est vraiment spécial, c’est que j’ai encore aujourd’hui l’opportunité de piloter ces voitures pour Porsche lors de divers événements. » Heureux homme.

En 2024, le musée mettra la 911 turbo en vedette pour le cinquantième anniversaire se son apparition. Un splendide exemplaire en était d’ailleurs exposé sur le stand de la marque dans le cadre du salon Rétromobile 2024, événement qui nous (vous) a particulièrement régalés.

A partir du 30 juillet débutera en effet une exposition consacrée aux cinquantenaire de ce modèle mythique, qui malgré ses niveaux de puissance sidérants n’a longtemps disposé que d’une boîte à 4 rapports, choix technique dicté par un manque d’espace dans le compartiment moteur.

Quoi qu’il en soit, il est particulièrement louable que la marque remette les choses en perspective concernant cette technologie, elle qui s'emploie à brouiller un peu les cartes depuis qu’elle applique l’appellation Turbo à sa Taycan électrique.